“Scrooge – Il canto di Natale” in scena il 6 Gennaio per il Teatro Liquido

Casciana terme – Continua la IV stagione del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro. Stavolta il giorno prescelto per uno spettacolo è il giorno festivo dell’Epifania, in data 6 Gennaio. Un’occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Con la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, sabato 6 gennaio 2018 alle 21,30 e domenica 7 gennaio alle 17,00, al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme (Pisa), in Via Regina Margherita, 11, troviamo la compagnia Teatro Vittoria di Cascine di Buti che presenta “Scrooge – Il canto di Natale”. Per la regia di Perla Trivellini.

Dal racconto di Dickens, un grande evento corale con cantanti, ballerini e musicisti per uno spettacolo in stile Broadway, che rivede uno dei classici della letteratura del natale di tutti i tempi. È la vigilia di Natale e si lavora fino all’ultimo minuto negli uffici del cinico e avaro Ebenezer Scrooge. Anche il tentativo del nipote Federigo di festeggiare il Natale sembra cadere nel vuoto. All’improvviso, però, la sua vita viene completamente stravolta e tutto avviene in una sola notte. Quando si sveglia è la mattina di Natale, e Scrooge è profondamente cambiato. Ha capito che può modificare il proprio futuro.

Lo spettacolo fa parte del progetto “Obiettivo Musical”. Un laboratorio organizzato dall’Associazione ButiTeatro e dall’Associazione Cascinemà. Diretto da Perla Trivellini, docente di canto presso l’istituto superiore Mascagni di Livorno, vocals coach e regista in molte produzioni italiane di rilievo internazionali tra le quali “La Divina Commedia l’Opera” di Mons. Frisina e “Cats” della Compagnia della Rancia. Gli obiettivi del laboratorio sono lo sviluppo di tecniche vocali per il Musical e la recitazione.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 10 euro intero – 5 euro ridotto bambini fino a 12 anni.

“Teatro Liquido” è la stagione che coinvolge le città d’acqua di Bientina e Casciana Terme Lari, con qualche puntata su Livorno. Oltre 60 date tra teatro, musica, cinema, opera lirica, teatro ragazzi e altro, che da dicembre 2017 a maggio 2018 troveranno casa al Teatro delle Sfide di Bientina e al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste di Casciana Terme, dove ci sarà il grosso delle date.

Tra gli ospiti, solo per ricordarne qualcuno, ci saranno Paolo Migone, Paolo Hendel, Ugo Dighero e Christian Lavernier, Michele Crestacci, Guascone Teatro, Bustric e Leonardo Brizzi, Igor Vazzaz, Alessandro Riccio e Alberto Becucci, Ciro Masella, e poi tanti, tantissimi altri artisti da ogni parte di Italia. Molte parole ma anche moltissima musica. Spettacoli collaudati alternati a prime nazionali.

La stagione del Teatro Liquido è un progetto che porta la firma di Guascone Teatro di Pontedera (Pisa), sostenuto e promosso dal Comune di Bientina e Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle, direttore artistico anche dell’estiva “Utopia del Buongusto”.