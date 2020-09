Scuola, ciclo di incontri in vista dell’inizio dell’anno scolastico dell’assessore Munno

PISA – L’assessore alle politiche educative e scolastiche Sandra Munno, in vista della ripresa dell’anno scolastico lunedì 14 settembre, ha iniziato un ciclo di incontri con i rappresentanti dei genitori e i dirigenti scolastici di ciascun istituto comprensivo scolastico della città, per affrontare i temi della ripresa delle attività secondo le normative previste dal Piano Scuola e per aggiornare le famiglie sui cantieri effettuati alle strutture scolastiche durante la pausa estiva.

Nell’occasione è stata fatta chiarezza sui lavori effettuati dal Comune per adeguare gli spazi scolastici al rispetto della normativa anti-Covid, sulle attività della task force comunale appositamente creata per gestire i lavori e, nel caso di cantieri ancora in corso per l’effettuazione di lavori strutturali di miglioramento antisismico, sulle modalità organizzative dello spostamento degli alunni presso altre sedi scolastiche per un periodo limitato di tempo.

Durante gli incontri, iniziati venerdì scorso e tutt’ora in fase di svolgimento fino a venerdì prossimo, i genitori sono stati rassicurati anche sull’inizio dei servizi di mensa e trasporto che saranno messi a servizio delle scuole per essere svolti regolarmente già a partire dalla seconda settimana di scuola, ovvero dopo la riapertura delle scuole per la pausa delle elezioni regionali, mercoledì 23 settembre, salvo richieste di slittamento disposte in autonomia dai vari istituti scolastici.

L’assessore ha messo a disposizione più date per ogni istituto scolastico, ma è stato ciascun dirigente scolastico, a seconda delle richieste e delle disponibilità dei rappresentanti dei genitori, a concretizzare e confermare gli incontri, che stanno seguendo questo calendario:



Venerdì 4 settembre ore 15:00 – I.C. Gamerra per le Secondarie c/o la Sala Baleari;



Lunedì 7 settembre ore 18:00 – I.C. Pisano per la Primaria Rismondo c/o Circolo ACLI di San Piero a Grado;



Martedì 8 settembre ore 16:30 – I.C. Toniolo per le secondarie in videoconferenza

ore 18:30 – I.C. Toniolo Centrale in videoconferenza



Mercoledì 9 settembre ore 11:00 – I.C. Tongiorgi c/o la sala Baleari;

ore 15:00 – I.C. Gamerra per le Primarie c/o la Scuola Moretti (sala mensa);



Giovedì 10 settembre ore 11:00 – I.C. Fucini c/o la Sala Baleari; ore 12:00 – I.C. Fucini per la Primaria N. Sauro c/o la Sala Regia;



Venerdì 11 settembre ancora in attesa di conferma gli incontri per quanto riguarda I.C. Fibonacci e I.C. Galilei).