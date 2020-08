Scuola, lavori in corso. Investiti oltre 5 milioni di euro per la sicurezza degli edifici e spazi idonei al distanziamento

PISA – Cantieri in corso negli edifici scolastici cittadini in circa 60 cantieri suddivisi in 27 appalti, tra manutenzioni, efficientamento energetico, antisismica, antincendio, sostituzione infissi, consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa anti-Covid presso asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

L’Amministrazione Comunale di Pisa sta realizzando quanto annunciato in occasione di presentazione del programma delle opere pubbliche, ovvero un investimento di oltre 5 milioni di euro, per realizzare lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini. Ai lavori di manutenzioni e di rifacimento di impianti, aule, palestre, pavimenti, manti di copertura, infissi, intonaci e ritinteggiature, si sono aggiunti nei mesi di luglio e agosto i cantieri per l’adeguamento degli spazi per garantire ad ogni classe il rispetto del distanziamento prevista dallo normativa anti-Covid.

Alcuni cantieri, come quelli più rilevanti per l’antisismica e il rifacimento di parti strutturali, come ad esempio alle scuole Cambini, Oberdan, Fibonacci succursale, sono ancora in corso e comporteranno alcuni disagi iniziali, prevedendo lo spostamento delle classi presso altre strutture vicine alla sede scolastica, già organizzate e comunicate alle famiglie interessate, mentre i lavori per la distribuzione degli spazi e l’allargamento delle classi sono già tutti in dirittura di arrivo. Altri interventi di manutenzione sono in fase di avvio e proseguiranno anche durante l’anno scolastico, senza impattare sullo svolgimento delle attività didattiche.

Questo l’elenco dei lavori suddivisi per appalti (gli importi sono al netto dell’Iva):

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI-COVID

1- Lavori straordinari di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule degli edifici scolastici (elenco dettagliato degli interventi nel comunicato in allegato)

importo a base di appalto 148.601,45 euro

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA

2 – Lavori di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e nidi comunali- primo affidamento di lavori urgenti nell’ambito dell’accordo quadro

importo a base di appalto 79.500,54 euro

3 – Lavori di manutenzione straordinaria su servizi igienici e opere di fognatura scuole medie Galilei e Mazzini, scuole primarie Filzi, Collodi, Biagi

importo a base di appalto 39.956,26 euro

4 – Lavori di rinnovo o sostituzione pavimentazioni viniliche alle scuole infanzia Haring e secondaria di 1° grado Niccolò Pisano succursale

importo a base di appalto 34.973,34 euro

5 – Lavori di sostituzione del manto di copertura alla scuola secondaria di 1°grado “Renato Fucini” succursale con rimozione e smaltimento di lastre contenenti amianto

importo a base di appalto 25.938,51 euro

6 – Lavori di manutenzione al complesso scolastico via Arnino (elementari Viviani, asilo nido, materna Ceccherini) e messa in sicurezza plafone scale alle scuole Fibonacci.

importo a base di appalto 36.016,26 euro

7 – Lavori di manutenzione all’impermeabilizzazione della copertura piana della scuola Moretti – Gamerra succursale

importo a base di appalto 30.808,00 euro