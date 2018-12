Scuola Superiore Sant’Anna, le modifiche alla sosta nell’area della cerimonia di apertura dell’Anno accademico

PISA – Una ordinanza della Polizia Municipale stabilisce che sabato 15 dicembre, dalle ore 7 alle 14 saranno adottate modifiche alla sosta nell’area interessata alla cerimonia di apertura dell’Anno Accademico 2018/19 della Scuola Superiore “Sant’Anna”.

In particolare è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in via Santa Caterina, Piazza Santa Caterina (eccetto veicoli autorizzati), via Carducci (su ambo i lati), piazza Martiri della Libertà (lato Sud-Ovest da via S. Lorenzo all’ingresso del S. Anna, comprese le rastrelliere per velocipedi), via San Lorenzo (da via S. Cecilia a via Carducci, su ambo i lati).