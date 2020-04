Scuola, tutti promossi e maturità on line. Niente esame di terza media? Le possibilità

PISA – Un’unica prova orale telematica per i quasi 500 mila maturandi e niente esame di terza media ma solo una valutazione del consiglio di classe che tenga conto anche di un elaborato del candidato. Gli scrutini, comunque, saranno ‘a distanza‘ e per tutti gli studenti degli anni intermedi è prevista la promozione all’anno successivo.

È questo lo scenario che si profila – secondo l’Ansa – qualora non si tornerà in classe entro il 18 maggio, come previsto dal decreto sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri che verrà poi applicato grazie ad una o più ordinanze che devono essere emanate dal ministero dell’Istruzione.

In caso si rientri in classe per metà maggio invece – scrive sempre l’Ansa -quest’anno ad esaminare i ragazzi saranno commissioni interne con un presidente esterno e sarà composta da una prova nazionale di italiano gestita dal ministero dell’Istruzione e da una seconda prova preparata dalla commissione interna, oltre all’orale.