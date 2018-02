Scuole Buonamici in concerto alle Officine Garibaldi

PISA – Il tradizionale periodo di concerti di metà anno scolastico della Scuola di musica Bonamici di Pisa inizierà venerdì 9 febbraio alle ore 18 nei locali della scuola in via Vincenzo Cuoco 3, nel quartiere I Passi con i saggi di Pianoforte Propedeutico della Prof. Mayuko Iwasaki, nei quali i più piccoli pianisti della scuola presenteranno il loro percorso di avvicinamento al pianoforte, e più in generale, ai parametri fondamentali dell’espressione musicale.

Il giorno seguente, sabato 10, doppio appuntamento presso le Officine Garibaldi in via Gioberti 9 dove nel pomeriggio, ore 18.30, si terranno i saggi di pianoforte della Prof. Angelica Ditaranto, cui seguirà, alle ore 21:00, un concerto del Coro delle Voci Bianche Bonamici, sempre da lei diretto, con accompagnamento al pianoforte di Glenda Poggianti.

Un inizio quindi dedicato ai più piccoli, che segna tra l’altro l’inizio di una collaborazione tra due realtà di prestigio come la Scuola Bonamici e le Officine Garibaldi. Nella avveniristica struttura delle Officine Garibaldi recentemente inaugurata, il brillante Coro di Voci Bianche Bonamici proporrà tra l’altro il proprio repertorio di brani “segnati” con il Linguaggio Italiano dei Segni (LIS), emozionante esempio di condivisione dell’esperienza musicale, nel quale i piccoli coristi creeranno suggestive “coreografie” con le mani guantate di bianco a sottolineare i momenti salienti della melodia e del testo mediante il linguaggio comprensibile anche alle persone sorde.

I concerti di metà anno continueranno fino ai primi di marzo, con un ricco calendario che comprenderà anche esibizioni dei docenti del dipartimento Pop e del dipartimento Jazz, e una nutrita serie di appuntamenti nei locali della scuola, tutti a ingresso libero in coerenza con il ruolo di centro di diffusione della cultura musicale che la Scuola Bonamici ricopre ormai da molti anni nella città di Pisa. Il calendario completo è consultabile on-line presso i social e il sito web della Scuola

La scuola di musica Giuseppe Bonamici, intitolata al maggiore compositore pisano del ‘900, noto soprattutto per la sua attività didattica, è uno dei principali punti di riferimento per l’istruzione musicale nella provincia di Pisa. La scuola comprende dipartimenti di musica antica, barocca e medievale, contemporanea, jazz, etnica, pop e classica, nonché musiche per l’Infanzia e musicoterapia, con programmi di lavoro specifici, di base e avanzati, incentrati sulla musica di insieme e sulle più moderne concezioni didattiche.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno presso la Segreteria della scuola.