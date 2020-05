SdS. Istituito il tavolo di lavoro sulle povertà

PISA – Un tavolo di lavoro sulle povertà per dare avvio a un’analisi condivisa dei nuovi fenomeni di impoverimento ed esclusione sociale conseguenza della pandemia e progettare interventi specifici. E’ la decisione dell’assemblea dei soci della Società della Salute della Zona Pisana, approvata all’unanimità nel corso della riunione in videoconferenza di mercoledì 13 maggio nei prossimi giorni sarà convocata la prima riunione operativa.

“Vi parteciperanno tutti i componenti della SdS, sia rappresentanti dei Comuni che della Asl, ma inviteremo anche Caritas, San Vincenzo de’Paoli e le altre realtà del terzo settore e del volontariato da sempre impegnati nella lotta alla povertà – spiega la Presidente Gianna Gambaccini – siamo convinti che la condivisione di dati e informazioni riferiti ai fenomeni che riguardano il nostro territorio sia sempre il primo ineludibile passo per pensare interventi calibrati sui nuovi bisogni. A maggior ragione in una fase come questa, d’emergenza non solo sanitaria ma anche economica e sociale”.