SdS. Il Tour Itaca per testare l’accessibilità degli itinerari turistici

PISA – Un percorso nei quattro quartieri storici della città per verificare le caratteristiche di accessibilità riportate nella Web Map www.itacaturismoaccessibile.it e nella relativa App, a cui hanno partecipato quaranta cittadini disabili e rappresentanti di associazioni.

Il tour, che si è tenuto sabato 23 marzo, è un’iniziativa nata nell’ambito di Progetto di cooperazione europea ITACA (Itinerari Turistici Accessibili e Aperti), di cui la Società della Salute della Zona Pisana è l’ente capofila. Grazie al progetto è stata realizzata una mappa on-line, disponibile anche in una App, con gli itinerari turistici accessibili di Pisa e in cui sono riportate caratteristiche e informazioni su ben 100 strutture turistiche, culturali e ricettive cittadine.

Il percorso ha attraversato i siti di interesse turistico nei quartieri storici di Sant’Antonio, Santa Maria, San Francesco, San Martino a partire da Piazza Garibaldi ed è stato curato dall’Associazione Guide Turistiche di Pisa e dall’Associazione Handy Superabile onlus. Presente anche un interprete LIS (Lingua dei Segni).

Hanno partecipato al tour anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute della Zona Pisana, Gianna Gambaccini e l’assessore alla disabilità del Comune di Pisa Rosanna Cardia.

“L’iniziativa di questa mattina è stata utilissima per sperimentare in prima persona e per collaudare la funzionalità e l’efficacia della App nata nell’ambito di Progetto ITACA – ha commentato l’assessore alle disabilità Rosanna Cardia – . Fondamentale il coinvolgimento di tutti, strutture ricettive e turistiche, ma anche associazioni e cittadini che in primis possono dare contributi importanti e utili a migliorare ancora di più la nostra città Pisa sul fronte del turismo accessibile”.

“Siamo molto contenti della grande partecipazione al tour di questa mattina – ha affermato la presidente della Società della Salute della Zona Pisana, Gianna Gambaccini – Uno degli obiettivi della nostra amministrazione è quello di favorire l’accoglienza delle persone disabili e delle fasce più deboli della popolazione che vogliono viaggiare. e che hanno il diritto di trovare una città rispettosa delle loro necessità e lo facciamo lavorando in sinergia con tutti gli assessorati: dal sociale alla disabilità al turismo, commercio, lavori pubblici e urbanistica”.

Al termine del tour, ai partecipanti è stato distribuito un questionario di valutazione. Nelle prossime settimane saranno organizzati laboratori partecipativi di approfondimento.

Gli altri partner di Progetto ITACA sono: Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, la cooperativa Cellarius di Cagliari, Confcommercio La Spezia, l’Ufficio del Turismo della Municipalità di Ajaccio, Radio Toscana).