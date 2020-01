Se ne va Leandro Sbrana, il cordoglio del Pisa Sc

PISA – Se ne va un pezzo di storia del Pisa Sporting Club. Ci lascia infatti Leandro Sbrana, uno di quelli che portava il nerazzurro nel cuore.

di Giovanni Manenti

Prima calciatore, ha ricoperto poi la carica di segretario del Pisa Sporting Club per ben ventisette anni. A partire dai primi anni del Secondo Dopoguerra e sino all’avvento alla Presidenza di Romeo Anconetani, vivendo le traversie della retrocessione tra i Dilettanti di metà anni ’50 e le soddisfazioni del primo “periodo d’oro” della Società di Via Risorgimento, culminato con la “storica” Promozione in A del 1968 sotto la Presidenza di Giuseppe Donati. In un’epoca in cui gli organigrammi societari non erano certo ricchi come adesso, il ruolo di Segretario rifletteva una sorta di “tuttofare” che Sbrana ha sempre svolto con professionalità e competenza, facendosi apprezzare ad ogni latitudine del panorama calcistico nazionale, incarico che ha continuato a svolgere anche sotto la gestione Rota e sino al passaggio di consegne alla Famiglia Anconetani.

Fu anche giornalista di successo per testate come “Paese Sera” e “Stadio” nonchè notista di tutte le edizioni de “Il Nerazzurro”. Memoria di innumerevoli vicende dagli anni 40 ad oggi.

Anche se fuori dal giro, Sbrana non ha mancato di seguire le vicende nerazzurre, affezionato spettatore agli incontri casalinghi in quell’Arena che considerava la sua “seconda casa”, per poi commentarne le alterne vicende specie nel ritrovarsi in Borgo con gli amici Giuliano Fontani e Marco Barabotti, con cui avrà ora modo di incontrarsi di nuovo lassù… Ciao Leandro.

Il Pisa Sporting Club è in lutto per la sua scomparsa, fu tra i protagonisti della prima epoca d’oro del nostro club fino all’avvento del Presidente Anconetani restando poi a stretto contatto con la società e diventando anche uno dei principali collaboratori de “Il Neroazzurro”. Persona garbata, sempre cortese e vero amico di tutto il Pisa che perde un pezzo della propria storia. Da parte del Presidente Giuseppe Corrado a nome di tutta la società giungano le più sentite condoglianze ai familiari e a tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato.

La redazione di Pisanews si unisce alle condoglianze ai familiari di Leandro Sbrana.