Seconda categoria, Bella vittoria del Pappiana, pari pirotecnico del San Giuliano

PISA – Positivo il week end per le squadre pisane impegnate nel torneo di Seconda categoria.

Nel girone A il Migliarino Vecchiano dopo il passaggio ai quarti di Coppa espugna il campo del Lido di Camaiore sale a 25 punti e guadagna il nono posto in graduatoria dopo 17 gare staccando il Ricortola sconfitto in casa dall’alto. Carrara. A decidere il match negli ultimi minuti le reti di Malfatti e Montanelli. La Torrelaghese continua a comandare largamente la classifica a quota 41 punti.

Molazzana e Orentano si contendono il primato del girone C entrambe al primo posto a quota 37 punti con il Calci di mister Vuono che sta facendo da terzo incomodo e segue le due capolista ad un solo punto di distacco. I ragazzi di Vuono hanno impattato sul campo de La Cella (2-2). Vantaggio di Biancone per il Calci pari di Rindi per la Cella che passa con la rete di Shkurti e viene di nuovo agguantata da un rigore dello stesso Biancone. Si conclude in parità anche la sfida tra San Giuliano e Barga (3-3) con la squadra di Guerrini che sale a quota 23 punti al nono posto in graduatoria.

Nel girone E comanda il Pomarance a quota 38 con una sola lunghezza di vantaggio su Saline e La Torre. Il Pappiana vince il derby contro il Portuale e sale a quota 24 punti con il Vada. Un 3-0 perentorio con la doppietta di Di Bianco. Nel mezzo la rete di Donati. Pari tra Bellani e Treggiaia il Tirrenia esce sconfitto tra le mura amiche dal Livorno 9.

Seconda categoria girone A

Fivizzanese – Filvilla 1-1

Quiesa – Versilia 6-1

Monti – Monzone 0-0

Ricortola – Atl.Carrara 0-2

Forte dei Marmi Montignoso 3-2

Filattierese Torrelaghese 1-2

L.Camaiore – Migliarino Vecchiano 0-2

LIDO DI CAMAIORE: Pieraccini, Chiarini, Tomei, Lorenzini (19′st Buselli), Lucchesi, Terraglia, Cima, Signorini, Da Prato (1′st Quaglia), Farnocchia (18′st Dal Pino), Manfredi (33′st Barontini). A disp.: Della Pina, Ceragioli, Garofalo. All. Monga

MIGLIARINO VECCHIANO: Bettini, Chelotti M., Di Martini (14′st Mannocci), Benedettini, Longobardi (40′st Caterino, 46′st Pischedda), Giannettoni (14′st Marianelli), Chelotti A. (10′st Malfatti), Pardi, Carmignani, Pecori, Montanelli. A disp.: Fantozzi, Vierucci. All. Chelotti D

RETI: 83′ Malfatti, 85′ Montanelli

NOTE: ammoniti Tomei, Da Prato, Farnocchia, Carmignani, Montanelli

Seconda categoria girone E

Ardenza Petrarca – Antignano 3-1

Atletico Belvedere Forcoli – Sc La Torre 2-1

Bellani – Treggiaia 0-0

Latignano – Carli Salviano 1-1

Pomarance – Volterrana 0-1

Portuale Guasticce – Pappiana 0-3

Saline – Vada 1-1

Tirrenia – Livorno 9 1-4

Seconda categoria girone C

Al. Lucca – Montagna P. 3-0

La Cella – Calci 2-2

Pontecosi Pieve S. P. 3-1

Molazzana San Filippo 2-0

Piazza al Serchio Orentano 1-2

Lucca Sette Lucca Calcio 3-0

San Giuliano – Barga 3-3

SAN GIULIANO: Monacci, Bandini, Rafaniello, Ghelli, Morgè, Monaci, Puliti, Vestri, Campera, Barletta, Binioris. A disp.: Di Lupo, Kebè, Bettini, Moretti, Tranquillo, Piacenti. All. Guerrini

BARGA: Giannotti, Nardini, Martini, Gavazzi, Wurach, Reti, Mammini, Mutigli, Balducci, Ghafouri, Petruzzi. A disp.: Mannini, Bondielli, Polemi, Naji, Shehu, Farnesi, Ginestrelli. All. Marchi

ARBITRO: Neri di Livorno

RETI: Vestri (SG) Reti (B) , Ghafouri (B) Puliti (SG) Reti (B), Binioris (SG).