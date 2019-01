Seconda categoria. Cep, manita al Tirrenia. Secondo posto solitario

PISA – Un CEP a tratti irresistibile, rimanda battuti in Piazza Belvedere i bianco verdi litoranei del Tirrenia con un secco 5-1, li scavalca in classifica e sale da solo al secondo posto dietro la capolista Portuale Guasticce nel girone E del campiobato di Seconda categoria.

Apre le danze dopo due minuti capitan Pellegrini su rigore procurato dal solito Galli. Passano però pochi minuti e gli ospiti pervengono al tanto momentaneo quanto effimero pareggio col bravo Novelli, uno dei migliori degli ospiti.

La Popolare non si scompone e torna in vantaggio al minuto 26 con Yankuba, gesto atletico in tuffo di testa al termine di uno schema su calcio piazzato. Al minuto 44 altro rigore, ancora Galli a procurarselo. Stavolta sul dischetto si presenta Rindi che imita il capitano e non fallisce. Si va al riposo sul 3–1.

Nella ripresa al minuto 18 Yankuba mette a tabellino la doppietta personale e, al 25’ fissa il risultato sul 5 – 1 finale Senesi (terzo gol per lui in stagione).

Ci sarebbe spazio anche per un tennistico 6–1 sul finire, ma Landucci è sfortunato e colpisce il palo (altro legno era stato colpito da Pellegrini poco prima).

L’euforia è durata per i 3 minuti successivi al fischio finale, la testa è già alla prima di ritorno quando al “Betti” arriverà un Latignano affamato di punti salvezza. Per ora la Banda CEP sogna.