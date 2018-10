Seconda categoria. Cep, pari nel derby con il Livorno 9

PISA – Finisce in parità (1-1) il derby pisano – livornese tra Popolare Cep e Livorno 9 disputato in terra labronica e valido per il campionato di Seconda categoria.

Una porta che sembrava stregata quella Livornese. Pareva la partita di qualche settimana disputata dalla squadra di Micheletti ad Antignano. Pronti via ed il Cep falliva un rigore con Galli (atterrato Igbineweka, dal dischetto Galli calcia addosso al portiere).

Poi con una punizione da 35 metri al 25′ di Cammellini (aiutato dal vento) portava in vantaggio i livornesi. Da quel momento comincia la sagra dei gol sbagliati da parte del Cep e il solito nervosismo che saliva man mano che passavano i minuti.

Più concretezza ed equilibrio nella ripresa ma arrivava solo il gol del pari firmato da Igbineweka al 24′. A differenza di Antignano “almeno” un punto il Cep lo mette cassaforte, ma sotto porta serve essere più concreti e sopratutto tenere a bada l’impeto quando gli avversari vanno in vantaggio. È comunque un buon punto per i ceppini su un campo non facile.