Seconda categoria. Il Filettole torna a sudare in vista della prossima stagione

FILETTOLE – Si torna a sudare in casa Filettole dopo il ripescaggio nel campionato di Seconda categoria. La squadra è tornata a lavoro lunedì 19 agosto presso il campo sportivo intitolato a “Desiderio Ridondelli” di Via Le Prata agli ordini di mister Massimo Bonini e del suo secondo Fabio Barsotti, nell’intento di preparare al meglio la stagione prossima ormai alle porte. Inizialmente la ripresa dei lavori era prevista per il 26 agosto, ma dopo il ripescaggio tutto è stato anticipato di una settimana.

NUOVI ARRIVI. Sono sette per il momento I nuovi arrivi tutti dalla Bellani dove c’è stata una vera migrazione verso Filettole ad iniziare dal portiere Domenico Vassallo, l’attaccante Jacopo Gargani, lo stopper Gabriele Di Sacco, il jolly Fabio Nassi e Juri Barsotti. Oltre a loro sono arrivati il giovane portiere Andrea Peranzi dal Vorno e l’esterno difensivo Amin “Totò” anch’egli dalla Bellani.

LE CONFERME. Oltre a mister Massimo Bonini sono rimasti alla corte del presidente Riccardo Giovannetti Luca Barbagallo, Enrico Vaglini, Gianluca Faccini, Marco Cini, Federico Guerrini, Michele Simonelli, Andrea Lucchesi e Pierluigi Raffaelli.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE RICCARDO GIOVANNETTI. “La Seconda categoria è un campionato molto difficile. Grinta e determinazione non dovranno mancare. Abbiamo dato fiducia allo staff tecnico dello scorso anno perché ha lavorato bene, anche se quest’anno ci vorrà qualcosa di più. Il nostro obiettivo è una tranquilla salvezza. Disputeremo il girone lucchese. È un campionato che negli anni scorsi abbiamo già affrontato e che conosco. La squadra da battere per il momento è il Vagli che potrà sfruttare al meglio il blocco trasferitosi dal Molazzana per disputare un campionato da protagonista, ma anche tutte le altre squadre saranno difficili da affrontare. La nostra salvezza dovrà però passare dal “Desiderio Ridondelli” dove dovremo lasciare per strada meno punti possibili”.

JUNIORES PROVINCIALI. Sono alle viste anche molte novità per il settore giovanile. Per il momento è ufficiale l’iscrizione della squadra del Filettole al campionato Juniores Provinciali. La squadra sarà affidata a mister Riccardo Morganti. Il secondo sarà “Dasse” Vannucchi.

COPPA TOSCANA. Il primo impegno ufficiale per il Filettole è fissato per domenica 8 settembre nella Coppa Toscana di Seconda categoria, quando i gialloblú affronteranno la perdente della sfida tra il Migliarino e Pappiana in programma domenica 1 settembre.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA. L’inizio del campionato di Seconda categoria invece è previsto per domenica 15 settembre. Il Filettole è stato inserito nel girone C (lucchese-garfagnino) dove troverà anche due pisane il Migliarino Vecchiano e il Ponte alle Origini. Migrate invece nel girone pisano Pappiana e La Cella.

SECONDA CATEGORIA GIRONE C: AcquaCalda, Fornoli, Filettole, Atl. Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Corsagna, Folgor Marlia, Gallicano, Lucca, LuccaSette, Migliarino Vecchiano, Ponte alle Origini, Pontecosi, S. Filippo, Vagli.

ROSA FILETTOLE 2019-20. Portieri: Domenico Vassallo, Andrea Peranzi. Difensori: Giacomo Di Sacco, Niccolò Del Barga, Aumin “Totò”, Enrico Vaglini, Gianluca Faccini, Federico Guerrini, Juri Barsotti. Centrocampisti: Jacopo Gargani, Gianfranco Ambrosio, Marco Cini, Michele Simonelli, Pierluigi Raffaelli. Attaccanti: Andrea Lucchesi, Luca Barbagallo, Fabio Nassi.

STAFF TECNICO. Allenatore: Massimo Bonini. Allenatore in Seconda: Fabio Barsotti. Preparatore dei portieri: Antonio Brunelli. Dirigenti accompagnatori: Gianfranco Caiafa ed Enrico Ardighi.

STAFF DIRIGENZIALE. Presidente: Riccardo Giovannetti. Vice presidente: Giorgio Cardelli. Segretario: Nedo Cini.