Seconda categoria. La Popolare Cep inserita nel girone E

PISA – Il Comitato Regionale Toscano della FIGC – LND ha pubblicato i gironi del Campionato di Seconda categoria e della Coppa Toscana.

GIRONE E. La Popolare Cep è stata inserita, come la stagione scorsa nel girone E, con compagini pisane e livornesi. Rispetto alla stagione 2018/19 mancano, com’è ovvio, le promosse in Prima Guasticce e Tirrenia mentre.

NOVITÀ. Le novità sono Pappiana e La Cella “migrate” dal girone lucchese, nonché le promosse dalla Terza Categoria e retrocesse dalla prima: in rigoroso ordine alfabetico Acciaiolo, Ardenza, Capannoli, Crespina, Laiatico, Orlando e Pisa Ovest. Quest’ultima sarà anche la prima avversaria in Coppa Toscana domenica 1 settembre al “Betti”. La terza squadra del “gironcino triangolare” di Coppa è proprio La Cella, la società che anche quest’anno ospiterà il Cep per le partite casalinghe.

MERCATO. Intanto la Popolare Cep ha definito con l’Urbino Taccola il trasferimento in prestito di Dario Orselli e di aver tesserato il portiere Gianluca Lazzeri. Con queste due operazioni si è chiusa la campagna di rafforzamento della squadra almeno per quanto riguarda la sessione estiva. Ora la parola va al campo.