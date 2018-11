Prima e Seconda categoria. Migliarino frena la capolista, Poker per il Cep e La Cella. Blitz Pappiana con i gemelli del gol Di Bianco – De Cicco

PISA – Come ogni lunedì andiamo a vedere i risultati delle squadre pisane nei campionati di Prima e Seconda categoria.

di Antonio Tognoli

Nel girone D del campionato di Prima categoria il Calci non va oltre lo 0-0 contro il Montelupo. La formazione di mister Vuono sale a quota 8 punti in quint’ultima posizione. Il Montelupo con questo pareggio scende al terzo posto alle spalle del Donoratico capolista e della Geotermica sconfitta in casa dalla Sanromanese.

Nel girone C del campionato di Seconda categoria spiccano i successi di La Cella (4-1 al Fornaci) e del Pappiana che espugna (2-1) il campo del Luccasette. Per La Cella da sottolineare la doppietta di Cozac e le reti di Dienge e Sinai. Decisivi invece per il Pappiana i gemelli del gol Di Bianco e De Cicco. Non va oltre il pareggio (3-3) il San Giuliano nella gara al Bui contro l’Atl. Lucca. In classifica continua a comandare il Molazzana, che non ca però oltre il pareggio a Migliarino (2-2) due volte sotto ma che rimonta la capolista con le reti di Di Martino e Montanelli. Bel balzo in avanti de La Cella che agguanta a quota 14 il San Giuliano. Il Pappiana con la vittoria a Lucca sale a quota 11.

Nel girone E del campionato di Seconda categoria il Cep fa suo il derby del campo Arno contro il Ponte alle Origini (4-0) con le reti di Beretta, Di Marco, Igbineweka su calcio di rigore e il gol finale di Senesi. Pareggio in rimonta del Tirrenia di mister Frau sul campo del Collevica che si porta sul 2-0 ma le reti di Perciavalle e Cateni per la squadra Litoranea negli ultimi dieci minuti fissano il punteggio sul 2-2. Prende un po’ di ossigeno anche la Bellani che batte (2-1) La Torre con le reti di Baglini e Berti.