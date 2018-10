Prima e Seconda Categoria: pari per il Calci, vittorie per La Cella e Migliarino. Pari Tirrenia

PISA – Week end in chiaro scuro per le squadre pisane impegnate nei campionati di Prima e Seconda categoria.

Il Calci (Prima Categoria girone D) impatta (1-1) contro la Volterrana. Botta e risposta negli ultimi minuti. Dopo il rigore firmato Ducceschi ci pensa Giannini a riportare le sorti della gara in parità.

Nel campionato di Seconda categoria girone C bel successo del La Cella (3-2) all’Atl. Lucca. Il Pappiana invece è sconfitto sul campo del Corsagna (3-1) e non basta il gol del bomber Di Bianco alla squadra di mister Moretti. Squillante vittoria del Migliarino (5-1) che batte il Fornoli. Da segnalare una doppietta di Caterino per i ragazzi di mister Telluri. Cade (2-1) invece il San Giuliano sul campo della Virtus. Dopo il vantaggio di Sbranti la squadra di Timpani subisce la rimonta dei locali che con Pellegrinetti che ribalta il match. Nel girone E pari Dell Popolare Cep (1-1) sul campo del Livorno 9. Brutte sconfitte interne per la Bellani e il Ponte alle Origini entrambe per 3-0 per mano rispettivamente di Fabbrica e Guasticce. Pari sofferto del Tirrenia (2-2) sul campo del Treggiaia con i locali che falliscono nel recupero un calcio di rigore con Volterrani. I Litoranea di Carboni rimangono al secondo posto a quota 16 a meno due dal Guasticce capolista.