Seconda categoria. Va al Migliarino il derby di Coppa a Filettole. Pisa Ovest ko. Vince il Ponte alla Origini

PISA – Erano in programma per domenica 8 le gare 2 dei triangolari valevoli per il primo turno di Coppa Toscana di Seconda Categoria.

Nel match clou di giornata il Migliarino batte a domicilio un buon Filettole nel derby. A decidere è una rete di Mannocci poco oltre la mezz’ora di gioco del primo tempo. Molte occasioni per il Migliarino per chiuderla. Nel finale però era il Filettole ad avere la palla del pari in contropiede ma i locali non ne sapevano approfittare.

Bene La Cella che sconfigge il Pisa Ovest (4-1) a Musigliano e lo estromette dalla manifestazione. Nello stesso girone delle due squadre pisane era inserita la Popolare Cep che effettuava un turno di riposo.

Il Ponte alle Origini altra squadra pisana ha la meglio sul Lucca Sette per 3-2 e rimane in corsa.

Nella foto sopra il mister del Filettole Massimo Bonini