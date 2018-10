Prima e Seconda categoria. Vince il Calci. Tirrenia capolista, cadono Cep e Bellani

PISA – Dopo le gare del week-end ecco i risultati delle squadre pisane impegnate nei campionati di Prima e Seconda categoria. Il Calci batte con un poker il Fornacette. Il Tirrenia vince il derby e si conferma capolista. Cep e Bellani escono sconfitti.

Nel campionato di Prima categoria il Calci di mister Vuono batte il Fornacette per 4-2 e sale a quota 5 punti in classifica. Il girone è saldamente comandato da Geotermica e Donoratico a quota 12.

Nel campionato di Seconda categoria girone C giornata di pari de La Cella (1-1) contro la Virtus, del Migliarino contro il Quiesa Massarosa e del Pappiana contro il Pontecosi tutti per 1-1. Vince invece il San Giuliano (2-0) sul campo del San Filippo. Il Molazzana si mantiene capolista a quota 12. Pappiana e San Giuliano a quota 7 nel gruppone delle inseguitrici.

Nel campionato di Seconda categoria girone E sconfitta la Popolare Cep per mano dell’Antignano per 2-0. Il Tirrenia si aggiudica il derby sul campo del Ponte delle Origini (1-0) e si conferma capolista in coabitazione con Guasticce e Treggiaia, mentre la Bellani (1-0) cade in casa per mano del Collevica.