Secondo turno Play-off. I risultati e le qualificate. A Firenze il.sorteggio del terzo turno

PISA – Nessuna vera sorpresa nel secondo turno dei play off del campionato di serie C con gare ad eliminazione diretta dopo 90′.

Il Piacenza con un gol di Pesenti dopo due minuti batte il Monza al Brianteo chiudendo in nove per le espulsioni di Tagordeau e Della Latta ma portando a casa la qualificazione. Anche la FeralpiSalò con un gol di Staiti ed estromette la squadra dell’ex nerazzurro Antonio Montella. Pari e patta tra Cosenza e Casertana (1-1). Passa il turno dunque il Cosenza di Piero Braglia in vantaggio con Tutino poi raggiunto da Finizio al 13′. Vittoria di misura della Reggiana (1-0) sul Bassano. A decidere una rete di Cesarini. Prosegue la sua marcia play off la Viterbese che sconfigge per 2-1 la Carrarese. Per la formazione di casa vantaggio di Jefferson raddoppio di Di Paulantonio. Per la Carrarese rete del 2-1 di Murolo. Rocambolesco match a Castellammare di Stabia dove le Vespe battono per 4-3 il Francavilla.

Mercoledì 16 maggio intorno alle ore 12 è in programma nella sede di Firenze della Lega il sorteggio degli accoppiamenti del terzo turno fase nazionale dei play-off.

I RISULTATI DEL SECONDO TURNO

Monza – Piacenza 0-1

AlbinoLeffe – FeralpiSalò 0-1

Cosenza – Casertana 1-1

Juve Stabia – Virtus Francavilla 4-3

Reggiana – Bassano 1-0

Viterbese – Carrarese 2-1