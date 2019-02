PISA – Continua l’azione antidroga e anti-degrado della compagnia dei Carabinieri di San Miniato.

Tre persone sono state segnalate: un 21enne di Montopoli ma di origini albanesi è stato sorpreso in stato d’ubriachezza a San Romano, un 26enne di origini maghrebine è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana a Peccioli, un 30enne di Santa Croce sull’Arno era in possesso di un grammo di cocaina.