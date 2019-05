Semifinale PlayOff. Arezzo – Pisa 0-1 11′ Marconi

AREZZO – Semifinale di andata dei play-off 2019 quella che andrà in scena alle ore 20.30 al “Città di Arezzo” fra Arezzo e Pisa. ll match di ritorno si disputerà domenica 2 giugno sempre alle ore 20.30 all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister D’Angelo deve fare a meno di Marius Marin (che comunque ha seguito la squadra dalla tribuna) e riporta inizialmente De Vitis a centrocampo. Davanti a Gori ci sono quindi Birindelli e Meroni con Birindelli e Lisi impiegati a presidio delle fasce laterali. A centrocampo De Vitis va a dare manforte al duo composto da Gucher e Di Quinzio. Minesso opera alle spalle del duo Masucci-Marconi. Partono inizialmente dalla panchina Verna, Izzillo e Moscardelli. L’Arezzo scende in campo con lo stesso modulo dei nerazzurri. Non c’è Basit dal primo minuto, mister Dal Canto sceglie l’impiego di Belloni che agisce dietro le due punte Cutolo e Brunori. Oltre mille i tifosi sistemati nel settore ospite per un totale di oltre 8.200 tagliandi venduti al “Città di Arezzo”.

IL PRIMO TEMPO. La gara inizia a gran ritmo, le due squadre si affrontano sin dall’avvio a viso aperto. Al 5′ grande occasione per il Pisa con Lisi (dopo che la palla carambola sull’arbitro) che entra in area dalla sinistra ma il suo destro a giro termina sul fondo. L’Arezzo risponde con con un destro al limite di Serrotti respinto corto da Gori, che Cutolo non riesce a ribadire in rete. Il Pisa però insiste. Di Quinzio mette in mezzo una palla dove nessuno arriva al centro dell’area. Il Pisa passa al minuto 11 sugli sviluppi del secondo corner della partita. La sfera perviene al limite sul destro di Michele Marconi che non lascia scampo a Pelagotti, complice forse anche una deviazione di un difensore aretino: 1-0 per il Pisa. Fanno festa i tifosi nerazzurri sistemati in curva sud, che poco prima avevano sfoggiato come coreografia la classica sbandierata rossonerazzurra. L’Arezzo però non si disunisce. Al minuto 13 ci prova Cutolo con il sinistro, Gori è attento e blocca la sfera.

AREZZO – PISA 0-1

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Meroni, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Marconi. A disp. D’Egidio, Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Izzillo, Moscardelli, Liotti, Pesenti, Gamarra, Fischer. All. Luca D’Angelo

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pelagatti, Pinto, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Cutolo, Brunori. A disp. Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Abdallah, Persano, Benucci, Rolando, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini. All. Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Giacomo Camplone della sezione di Pescara (Ass. Di Giacinto – Macaroni). Quarto uomo: Gariglio

RETI: 11′ Marconi

NOTE: cielo nuvoloso, temperatura intorno ai 17 gradi, terreno in perfette condizioni. Angoli 1-2