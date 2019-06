Semifinale ritorno playoff, live Pisa – Arezzo 0-0

PISA – Alle ore 20.30 Pisa e Arezzo scendono in campo all‘Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani, per la gara di ritorno della semifinale play-off 2019. All’andata i nerazzurri espugnarono (3-2) il Comunale di Arezzo con la doppietta di Marconi e la rete di Di Quinzio. L’Arena Garibaldi per l’occasione presenta un colpo d’occhio straordinario. Sono 9.500 le presenze sugli spalti dell’impianto pisano, con piuù di 500 tifosi provenienti da Arezzo.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Nelle file del Pisa torna dopo la squalifica Marin che torna a centrocampo. In contemporanea con il ritorno del mediano di Timisoara Alessandro De Vitis torna a far parte del pacchetto arretrato. Davanti a Gori ci sono Birindelli, De Vitis appunto, Benedetti e Lisi. A centrocampo spazio a Gucher, Marin e Di Quinzio. In attacco mister D’Angelo conferma il duo formato da Masucci e Marconi supportati da Mattia Minesso. Mister Dal Canto conferma gli stessi undici della gara di andata. Davanti a Pelagotti ci sono Pelagatti e Pinto, con Sala e Luciani impegnati sugli esterni. Serrotti, Foglia e Buglio formano il terzetto di centrocampo. In attacco il tecnico aretino da spazio al duo Cutolo-Brunori con Belloni a sostegno dei due attaccanti. Sugli spalti dell’Arena c’è un gran pubblico con 9.500 tifosi che hanno fatto registrare il giorno prima del match il tutto esaurito. Prevista come in occasione della gara di andata la diretta Rai a livello regionale.

PISA – AREZZO 0-0

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Marconi. A disp. D’Egidio, Liotti, Meroni, Kucich, Izzillo, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Gamarra, Moscardelli, Pesenti. All. Luca D’Angelo

AREZZO (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pelagatti, Pinto, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Cutolo, Brunori. A disp. Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Abdallah, Persano, Benucci, Rolando, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini. All. Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. (Ass. Di Benedetto di Barletta e De Palma di Foggia)

Quarto uomo Alessandro Meleleo di Casarano

NOTE: serata calda, terreno in perfette condizioni, temperatura intorno ai 20 gradi