Sequestrate 229 munizioni calibro 9 e un coltello in Via Bellini

PISA – Nel primo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, durante un normale servizio di istituto presso un immobile di via Bellini, la pattuglia di Pronto Intervento della Polizia Municipale ha rinvenuto in un sottoscala già usato come rifugio da senzatetto, un marsupio contenente ben 229 munizioni calibro 9 x 21 mm ed un coltello con lama di circa 10 cm.

Il materiale, con ogni probabilità oggetto di furto, è stato posto sotto sequestro giudiziario.

La Polizia Municipale sta conducendo indagini per fare chiarezza sulla provenienza del materiale oggetto del ritrovamento.

L’area è stata bonificata e ripulita grazie all’intervento richiesto ad AVR.