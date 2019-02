Serata CITYLIFE pazzesca al Reverse Sound Cafè

PISA – Torna con un grande evento speciale , progetto HipHop Trap Reggaeton con una serata pazzesca giovedì 21 febbraio.

L’appuntamento fisso tutti i giovedi è al Reverse Sound Cafe’ di Pisa. Un nuovo modo di vivere il club pisano di Via Metastasio in Loc. La Fontina. L’ingresso omaggio sarà valido fino alle ore 00.30. Attivo per la serata il Progetto “Guida Sicura” a cura di Auto Stop con servizio navetta su prenotazione a domicilio. La consolle sarà affidata ai Dj Akim e Dj Pomow.

Per info e prenotazioni contattare lo 3405979508 anche su whatsapp.