Serata Gospel in Cattedrale a Pisa

PISA – Cori gospel accompagneranno – la sera di venerdì 4 ottobre in Cattedrale (inizio ore 21) – la lettura di alcune lettere scritte da Paolo di Tarso (Tarso, 5-10 – Roma, 64-67), l’«apostolo dei Gentili», ovvero il principale missionario tra i pagani greci e romani. Una fede che salva. Una speranza che illumina.

Una carità che non ha confini: intorno a questi temi ruoterà la serata-evento «Gospel in Duomo per San Paolo». Protagonisti: il Voices of Heaven Gospel choir diretto dal maestro Sandro Macelloni e conosciuto in tutta la Toscana, impegnato nella diffusione della cultura gospel e spiritual e organizzatore del «Pisa gospel festival». E il coro parrocchiale di San Lorenzo a Pagnatico, diretto da Cinzia Ciardi e che nel 2018 vinse il concorso Gospel night cantando sotto il cielo stellato di fronte alla chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Allora quella chiesa era chiusa per restauro, oggi è stata «restituita» alla sua gente, dopo un articolato intervento di recupero. Per finanziarlo diocesi e parrocchia si sono fatti carico di un mutuo molto impegnativo: eventuali (e gradite) offerte che saranno raccolte durante la serata di venerdì, contribuiranno a renderlo forse un po’ meno gravoso.

La raccolta fondi per il finanziamento del restauro della chiesa di San Paolo prosegue (e proseguirà per ancora molti anni) anche con altre iniziative portate avanti dalla parrocchia. Chi intende dare il proprio contributo può farlo versando un’offerta sul conto corrente intestato a «parrocchia San Paolo a Ripa d’Arno», codice Iban IT91E0503414023000000348720