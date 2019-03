Serata italiana anni ’60 nel secondo appuntamento di Teatrock

SAN MINIATO – Venerdì 8 marzo alle 21.30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato proseguono gli appuntamenti della decima rassegna dedicata alla musica a teatro TEATROCK, a cura di Gabriel Stohrer con la seconda iniziativa: SERATA ITALIANA ANNI ’60 And the beat goes on: I ribelli del Rock.

Un omaggio alla musica beat del favoloso periodo degli anni ’60. Ci fu un momento, in cui irruppe nella spensierata Italia del boom economico un’onda incontenibile, che portava con sé sonorità e atteggiamenti attinti dall’esplosiva scena rock/ pop britannica, ma che avrebbe sviluppato anche tratti felicemente autonomi. Una musica che, all’insegna di un implicito conflitto generazionale, con disinibita freschezza comunicativa cantava l’amore, la giovinezza, le sue mode e passioni, preannunciando la rivoluzione culturale del ’68. Nuove vibrazioni dunque, veicolate da gruppi dai nomi fantasiosi (per lo più di animali): BEAT italiano!

A realizzare questa serata un’incredibile carrellata di gruppi locali, da anni preziosi collaboratori e protagonisti di Teatrock.

BIGLIETTI. Biglietto unico: 6€. Teatro comunale Quaranthana via Zara 58 – 56028 San Miniato (Pi) loc. Corazzano.

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@teatrinodeifondi.it tel. 0571 462825/35 www.quaranthana.it/www.teatrinodeifondi.it