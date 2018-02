Serata di presentazione del programma M5s sull’agricoltura a Peccioli

Pisa – Valeria Marrocco, candidata M5S nel collegio pisano, e Chiara Gagnarli, deputata e candidata M5S esperta di politiche agricole, al termine dell’evento di promozione del Programma M5S sull’agricoltura: “Una serata con grande partecipazione quella di ieri a Peccioli, ringrazio la cittadinanza per la fiducia e l’ascolto dimostrate”.

“La ripresa economica del nostro Paese e di questo territorio in particolare passa in modo importante dal dare giusto valore a chi fa agricoltura e rimettere questa al centro della visione del benessere del nostro paese, per una migliore qualità di vita dei cittadini”.

Nel pomeriggio la delegazione dei candidati M5S guidata dalla deputata Chiara Gagnarli, vicepresidente della Commissione Agricoltura, ha fatto visita all’Azienda Agricola Fortuna di Peccioli.