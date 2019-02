Serata techno al Reverse Sound Cafe’ con “Resident DJ’S”

PISA – La quarta ed ultima settimana di febbraio sarà ancora a tutta techno al Reverse Sound Cafe’ a Pisa, Venerdì 22 Febbraio. Tutta la serata sarà dedicata ai “Resident DJ’S” che si scateneranno in esclusiva nel locale di Via Metastasio in Loc. La Fontina a Ghezzano (Pisa).

L’apertura dei cancelli e’ prevista per le ore 23. L’ingresso omaggio e’ previsto fino alle 1, dopodiché il biglietto di ingresso sarà al costo di 5 euro.

In consolle in esclusiva per il Reverse Sound Cafe’ si alterneranno Voice Giovanni Ranucci, Dj Dave Groove, Jaku Tek, Cost, e Roy J.

Per maggiori Info e prenotazioni 329.4688247.