Serchio sotto controllo, scuole aperte a Vecchiano

VECCHIANO – Le incessanti e forti precipitazioni di questi ultimi giorni, che si sono abbattute anche sul territorio vecchianese, sono state costantemente seguite dall’Amministrazione e dalla Giunta Comunale, in stretta sinergia con la struttura comunale.





Si sono verificate alcune criticità sulla viabilità prontamente risolte grazie all’intervento della Polizia Municipale, e anche dell’Ufficio Tecnico Comunale.





Nella mattinata di domenica 17 novembre, sempre in seguito alla fortissime precipitazioni di queste ultime ore, è stato chiuso e messo in sicurezza dall’Ufficio tecnico Comunale l’ingresso della parte vecchia del Cimitero di Vecchiano.

Regolarmente accessibile l’ingresso dalla parte nuova del Cimitero. L’ingresso della parte vecchia sarà ripristinato nel più breve tempo possibile.

Per quanto concerne il Fiume Serchio, al momento la situazione è sotto controllo. Il monitoraggio in corso evidenzia che il livello, anche se in crescita, rimane molto al di sotto della prima soglia di allerta.

I ponti sul nostro territorio rimangono aperti alla circolazione.

Le scuole di ogni ordine e grado del territorio vecchianese lunedì 18 novembre saranno aperte regolarmente.