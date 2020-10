Serena Rigacci: “Volo oltreoceano, ma resto con i piedi ben saldi a terra”

PISA – Ad una settimana ormai dall’uscita del suo nuovo singolo “Overseas” abbiamo incontrato la cantante pisana Serena Rigacci, che ha appena avviato una collaborazione oltreoceano con Alkaline Feat Famous Dex, rapper più famosi d’America.

di Antonio Tognoli

A breve uscirà il video clip e sarà lyrics in quanto causa Covid19 gli artisti non si sono potuti incontrare e sarà visibile sul Canale YouTube di Serena

Su Spotify il singolo sta andando molto bene, Serena è seconda nonostante sia una cantante emergente. Inoltre la canzone è in rotazione su molte radio italiane. Molte le piattaforme oltre ai Facebook dove seguire Serena Rigacci oltre a questa c’è anche il nuovo canale Tik Tok.

Una collaborazione importante per te…

“Sono molto felice, inutile nasconderlo, anche se tengo i piedi ben saldi a terra. Questa esperienza la vivo in maniera molto tranquilla. E’ stata molto impegnativa, ma mi sta dando molte soddisfazioni“.

Una collaborazione inziata nel periodo del lockdown. Come l’hai gestita?

“L’abbiamo preparata ognuno a casa nostra, sentendoci o comunque collegandoci alla rete. E’ stata un pò particolare, ma proprio per questo ancora più speciale“.

In cosa consisteva la preparazione dato l’impossibilità di incontrarvi?

“Ognuno ha lavorato nel suo studio da casa, io per esempio mi sono collegata attraverso Zoom con il mio produttore. In alcuni frangenti per ascoltare il mio lavoro è entrato da remoro nel mio pc. Una cosa nuova, ma che mi ha stimolata tanto dopo molte prove“.

Dove potremo ascoltare il tuo singolo?

“Stiamo facendo girare il singolo nelle varie piattaforme web come Spotify, You Tube, Google Play, I Tunes e Amazon. A cadenza periodica abbiamo previsto anche uscite e shooting fotografici importanti”