Serfogli invita Conti al confronto alla Stazione Leopolda

PISA – Andrea Serfogli sfida Michele Conti. L’appuntamento è per mercoledì 6 giugno, alle 18 alla Stazione Leopolda.

Spero che anche questa volta non scelga la via della fuga. Sicurezza, lavoro e partecipazione sono le priorità del mio programma, ma ne cito sempre una quarta, non meno importante: la sostenibilità finanziaria. Bisogna essere onesti con i cittadini, mettere da parte il libro dei sogni e, semmai, dare a questi sogni le gambe per camminare. Il nostro programma di coalizione è, infatti, assolutamente realizzabile nel concreto. Forte di un contributo civico di qualità, siamo in grado di presentarlo per filo e per segno ai cittadini, spiegando esattamente che cosa si può fare e quando, in assoluta trasparenza e franchezza. Il candidato della destra leghista può dire la stessa cosa? Io gli propongo l’ennesimo confronto per misurare la sostenibilità finanziaria dei rispettivi programmi di fronte ai cittadini”.