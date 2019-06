Sergio Di Maio presenta la nuova giunta. “Prossimi cinque anni dedicati agli investimenti”

SAN GIULIANO TERME – Il Sindaco Sergio Di Maio ha presentato ufficialmente la nuova giunta per i prossimi cinque anni di governo a Palazzo Niccolini, all’interno del Teatro Rossini di Pontasserchio.

di Antonio Tognoli

Sono cinque gli assessori su sette che sono alla prima esperienza amministrativa.

“L’eccezionalità della nuova giunta – afferma Di Maio – possiamo individuarla sulle politiche sociali: abbiamo ritenuto che, essendo un tema complesso, sarà ancora più al centro del programma e sarà oggetto dell’impegno di più assessorati, tra cui quello del sindaco. Dopo aver messo in sicurezza il bilancio – prosegue Di Maio – i prossimi cinque anni saranno dedicati agli investimenti, senza ovviamente perdere di vista la manutenzione ordinaria del territorio, una manutenzione di ogni tipo e livello. Grazie, poi, al contributo di tutte le forze della coalizione che mi ha sostenuto, e sottolineo tutte, anche quelle che non sono riuscite a entrare in consiglio, abbiamo un programma nuovo improntato al futuro, così come tutti insieme saremo chiamati ad attuarlo per migliorare sempre più la vita dei sangiulianesi. Tutte le fasce che io e gli assessori porteremo sono state insignite con la medaglia al valore civile. Voglio ringraziare anche chi mi ha accompagnato nei primi 5 anni. Se sono diventato più maturo è anche grazie all’aiuto del Vicesindaco Franco Marchetti infatti la sua presenza oggi testimonia la fratellanza. Mi ha sempre trattato da fratello maggiore e adesso il compito della nuova Vicesindaca Lucia Scatena sarà arduo. La coalizione è una grande coalizione ci abbiamo messo tutti la faccia. Per governare un comune bisogna amarlo. Chi lo bisfratta non può governarlo. Grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia. Ha vinto il buon governo ha perso il mal governo. L’inizio è stato buono. Ho chiesto alla nuova giunta grande impegno e di lavorare con il sorriso che è quello, che ha fatto la differenza con i nostri competitor durante la campagna elettorale”, conclude Sergio Di Maio.

Il sindaco terrà per sé le seguenti deleghe: rapporti con i cittadini, coordinamento politiche di area, gestione polizia municipale e sicurezza, politiche urbanistiche ed edilizia privata, protezione civile, diritto alla salute e rapporti con la Società della Salute.

LA NUOVA GIUNTA. Sono sette gli assessori che andranno a comporre la nuova Giunta comunale di San Giuliano Terme. Assente per motivi personali Daniela Vanni.

Ecco i nomi e le rispettive deleghe della nuova squadra di governo che si insedierà a Palazzo Niccolini per i prossimi cinque anni. Nel pomeriggio (ore 18) il primo consiglio comunale a Palazzo Niccolini.

Lucia Scatena, 50 anni, è la nuova vicesindaca di San Giuliano Terme.Di professione impiegata, ha iniziato la propria esperienza politica diventando consigliera comunale nel corso della precedente legislatura per Sinistra Ecologia Libertà. Ha fatto parte delle commissioni verifica e controllo e bilancio, oltre che del consiglio delle pari opportunità. Ha aderito nel 2019 alla lista Sinistra Unita per un’altra San Giuliano risultando eletta al primo posto. Le altre deleghe: politiche per lo sviluppo economico, turismo e rapporti con le città gemellate, promozione della cultura, politiche per la pace e memoria storica, legalità e Agrifiera. “Sono molto emozionata ricoprire questa carica essendo nata e cresciuta qui. La vittoria elettorale premia il lavoro fatto in precedenza. Nel 2014 mi sono candidata per SEL quest’anno abbiamo deciso di mettere insieme le nostre forze e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio Franco Marchetti per il sostegno e spero di essere alla sua altezza nel nuovo ruolo che andrò ad occupare”.

Roberta Paolicchi, 41 anni, commerciante. Da dieci anni in Consiglio comunale, durante la prima legislatura ha ricoperto il ruolo di segretaria del gruppo consiliare del Partito Democratico, nell’ultima quello di capogruppo. Durante questi ultimi cinque anni è stata, inoltre, membro della commissione comunale che si occupa di bilancio, della commissione statuto e regolamento e della commissione verifica e controllo. Ha fatto parte del consiglio delle pari opportunità. È nell’assemblea regionale e comunale del Partito Democratico. Ecco le sue deleghe: gestione impiantistica sportiva e promozione dello sport, promozione e gestione delle politiche giovanili, politiche per la tutela degli animali, rapporti con le associazioni di volontariato. “Mi fa piacere dare il contributo per altri cinque anni avendo fatto parte come capogruppo del PD nel precedente consiglio comunale. Lavoreremo molto sul terzo settore il volontariato di prossimità, centri di aggregazioni multi generazionali e costruire un centro culturale. Vogliamo creare uno strumento vicino ai giovani come lo sportello informa-giovani e iniziare la visita delle strutture sportive”.

Lara Ceccarelli, 43 anni, lavora da libera professionista per l’Aoup nell’unità operativa di Medicina del lavoro. È stata consigliera comunale nella precedente legislatura e coordinatrice delle donne del Partito Democratico. È attualmente responsabile organizzazione dell’unione comunale del Partito Democratico. Si occuperà delle seguenti deleghe: politiche per l’istruzione e rapporti con l’Università, edilizia scolastica, pari opportunità, politiche per la solidarietà, cooperazione e integrazione. “Ringrazio il Sindaco Di Maio che mi ha permesso di fare l’assessore. Ripartiremo dal lavoro fatto nei primi cinque anni. Io ero consigliera ma chi mi ha proceduto ha lavorato bene. Abbiamo molto da lavorare sulle varie deleghe tra cui quella delle pari opportunità”.

Daniela Vanni, 47 anni, è ingegnere chimico e consulente ambientale. Unico assessore uscente assieme al collega Carlo Guelfi, anche se è subentrata a marzo del 2016, proseguirà il lavoro sulle politiche per l’ambiente, l’agricoltura, la biodiversità, la difesa del suolo e la partecipazione.

Gabriele Meucci, 37 anni, vive a Pisa dove si è laureato, svolge la professione di avvocato con studio legale a Pontedera. Alla prima esperienza politica, rappresenterà in Giunta la lista civica San Giuliano Terme Futura. Le sue deleghe: politiche per la semplificazione amministrativa, attuazione del programma, organizzazione struttura comunale, promozione e ricerca dei fondi europei, informatizzazione e personale.

Carlo Guelfi, 47 anni, commercialista e revisore legale dei conti con esperienza nel bilancio degli enti pubblici, continuerà a occuparsi, appunto, di bilancio, economato e politiche fiscali. Gestirà anche i rapporti con le società partecipate. È l’unico assessore uscente tra quelli scelti nel 2014 all’insediamento della prima Giunta di Sergio Di Maio. “Il decano della giunta”, lo ha definito il Sindaco. “Nei primi cinque anni abbiamo lavorato bene. Il nostro bilancio è sano e continuerà ad esserlo”.

Francesco Corucci, 36 anni, nato a Pisa, è cresciuto a San Giuliano Terme nelle frazioni di Mezzana e Colignola. Amministratore d’azienda, è laureato in Economia Aziendale con specializzazione in Sviluppo e Gestione Sostenibile del Territorio all’Università di Pisa. Inizia la propria storia politica all’università con Sinistra Per…, poi nell’associazionismo con Pisa Folk e la rete Arci. Dopo aver sostenuto le esperienze dell’Altra Europa con Tsipras e Sì – Toscana a sinistra, si è candidato con Sinistra Unita per un’altra San Giuliano. Si occuperà di politiche abitative, politiche per mobilità e trasporti, gestione lavori pubblici e patrimonio comunale. “Sono il più giovane tra gli assessori – dice – spero che la fiducia che il Sindaco mi ha dato possa ripagarla. Sono alla prima esperienza farò del mio meglio anche se ci sarà una dura opposizione della Lega. Ma noi continueremo sulla strada in cui abbiamo governato per cinque anni”.