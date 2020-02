Serie B: i colpi più importanti del mercato

PISA – Crotone, Pordenone ed Entella si rinforzano prepotentemente per tentare la scalata alla serie A che vede il Benevento ormai con un piede e mezzo nella massima serie. Rimangono il secondo posto e l’atro che verrà fuori dalla lotteria dei playoff.

di Antonio Tognoli

Dicevamo del Pordenone. Arrivano in Friuli in questa sessione invernale Bocalon dal Venezia, Tremolada dal Brescia e Gasbarro dal Livorno. L’Entella lanciatisima per il grande salto si assicura Jacopo Dezi dall’Empoli oltre a Rodriguez dal Chievo. Il Crotone invece si assicura Armenteros chiuso a Benevento, Jankovic dalla Spal e Gerbo dall’Ascoli.

L’Empoli con Marino in panchina punterà sulle reti di Tutino (Verona), e l’estro di Ciciretti dal Napoli e Zurkowski dalla Fiorentina. Anche il Frosinone che saluta Eguelfi e Trotta si rafforza dagli arrivi di Ardemagni dall’Ascoli e dell’ex nerazzurro Tabanelli che scende dalla serie A dal Lecce.

La Cremonese si assicura al fotofinish Parigini dal Torino dopo i colpi Gaetano dal Napoli e Crescenzi dal Verona.

I giovani Riccardi e Sernicola seguiti anche dal Pisa si accadano alla fine rispettivamente a Venezia ed Ascoli.