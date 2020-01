Serie B. Risultati e nuova classifica

PISA – Si torna in campo dopo la sosta nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie BKT.

Pari e patta nell’anticipo (2-2) fra Frosinone e Pordenone con i friulani che spaventano la squadra di Nesta passata in vantaggio con Dionisi. Il pari per i nweoverdi lo realizza e poi il gol che ribalta il match lo mette a segno Pobega. Pari al 60′ di Citro che sancisce il risultato finale con qualche rimpianto di troppo da parte friulana. Avanza nelle prime posizioni l’Entella dopo il rocambolesco 4-4 a Livorno e il Chievo che batte nello scontro diretto il Perugia di Cosmi. In coda successi per Trapani e Juve Stabia. Solo un pari per la Cremonese allo Zini.

Prima giornata girone di ritorno

Frosinone – Pordenone 2-2

Cremonese-Venezia 0-0



Juve Stabia-Empoli 1-0



Livorno-Entella 4-4



Trapani-Ascoli 3-1



Chievo – Perugia 2-0



Pescara-Salernitana 0-0



Spezia-Cittadella 1-1



Benevento-Pisa ore 21

Lunedì ore 21

Cosenza-Crotone



LA NUOVA CLASSIFICA

Benevento punti 46

Pordenone 35

Crotone 31

Entella 30

Cittadella, Chievo 29

Frosinone 28

Ascoli, Juve Stabia, Perugia 27

Pescara, Salernitana 26

Spezia, PISA 24;

Empoli, Venezia 23

Cremonese 22

Cosenza 20

Trapani 17

Livorno 13