Serie B. Il sorteggio dei calendari 2019-20 ad Ascoli

PISA – Sarà celebrato il 6 agosto nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco, ad Ascoli, il sorteggio del calendario 2019/2020 della Serie BKT. Dopo Verona, Palermo, Lerici, Pescara, Cesena e Bari sarà la città marchigiana ad ospitare l’evento, preludio della nuova stagione sportiva.

Per il primo atto ufficiale della stagione del suo 90° anniversario, la serie cadetta continua così la sua tradizione visitando una delle città protagoniste del campionato, rafforzando sempre di più il legame con il territorio e con i tifosi da sempre elementi imprescindibili per la Serie B.

“Il rapporto diretto tra il club e il suo territorio è molto importante – afferma il presidente Mauro Balata – per costruire una dimensione sociale allargata dello stadio. E questo è il nostro punto di forza ed è uno dei valori che intendiamo descrivere con la presentazione del calendario, che rappresenta il via ufficiale della stagione sportiva, in una delle nostre meravigliose città. Per fare ciò abbiamo scelto un luogo magico, il Chiostro di San Francesco di Ascoli, una delle tante ed ineguagliabili ricchezze del Paese, in uno dei venti territori del campionato degli italiani, simbolo di storia, fascino e immensa cultura. Un grazie all’Ascoli, al Comune e a tutte le istituzioni per l’accoglienza e la collaborazione nell’organizzazione dell’appuntamento”.

L’evento, con inizio alle ore 20, sarà trasmesso in diretta da Dazn e RaiSport.