Serie BKT 2019-2020. Il programma della seconda giornata. Pari nell’anticipo fra Chievo ed Empoli

PISA – La seconda giornata del campionato di serie BKT su è aperta con il pareggio fra Chievo ed Empoli (1-1) al Bentegodi.

Vantaggio di Dezi per i ragazzi di mister Bucchi, pari di Djorjevic per il Chievo di mister Marcolini, che poi ha sprecato un numero importante di occasioni non portando a casa l’intera posta in palio dopo la sconfitta inaugurale a Perugia. Di seguito le sfide e gli orari della seconda giornata di campionato che vedrà protagonista il Pisa Sc domenica 1 settembre alle ore 18 al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Il programma della seconda giornata del campionato di serie BKT

Venerdì 30 agosto

Chievo-Empoli 1-1 32′ Dezi, 41′ Djorjevic

Sabato 31 agosto 2019

Benevento-Cittadella (ore 18)

Spezia-Crotone (ore 18)

Cosenza-Salernitana (ore 21)

Cremonese-Entella (ore 21)

Livorno-Perugia (ore 21)

Trapani-Venezia (ore 21)

Domenica 1 settembre 2019

Juve Stabia-Pisa Sc (ore 18)

Pescara-Pordenone (ore 18)

Frosinone-Ascoli (ore 21)