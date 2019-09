Serie BKT. C’è la sosta, settimana atipica per il Pisa Sc

PISA – Giornata di riposo per i nerazzurri rientrati in nottata dalla lunga ma vincente trasferta di Castellammare di Stabia dove il Pisa ha avuto la meglio per 2-0 sulle Vespe.

Settimana atipica per il Pisa Sporting Club che non avrà impegni ufficiali visto lo stop al campionato di Serie B in concomitanza con gli impegni della Nazionale maggiore.

Lo staff tecnico potrà dunque lavorare con maggiore tranquillità puntando alla prossima partita di campionato fissata per domenica 15 settembre quando all’Arena (ore 21.00) arriverà la Cremonese.

La squadra nerazzurra tornerà ad allenarsi martedì 3 settembre al Centro Sportivo di San Piero a Grado dove saranno effettuate quasi tutte le sedute settimanali: il programma proseguirà poi con una doppia seduta (mattina e pomeriggio) nella giornata di mercoledì, un allenamento pomeridiano al giovedì e un ultimo doppio allenamento fissato per venerdì prima del ‘rompete le righe’: nel weekend saranno concessi due giorni liberi alla squadra di mister D’Angelo.