Serie BKT. Defiscalizzazione. Balata: “Sia gioco di sistema”

PISA – “In considerazione dell’altrettanto importante ruolo sociale e formativo del campionato di Serie B, nonché atteso il comune fronte attivato nel senso di fissare regole certe e rigorose in fase di ammissione alle competizioni e di controllo in corso di stagione, è interesse della Lega che presiedo prendere coscienza di iniziative aventi evidente carattere sistemico”. Questo uno stralcio della lettera che il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha inviato in giornata al presidente federale Gabriele Gravina, in seguito all’iniziativa avviata dalla Lega Pro in materia di defiscalizzazione per le proprie associate che, si apprende da notizie di stampa, sarà oggetto di un incontro programmato per mercoledì 18 dicembre tra la Federazione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri.





Problematiche e mission che dunque certificano la necessità di un gioco sistemico: “In proposito – conclude Balata – sono dunque a richiedere quanto utile a valutare il comune rilievo dell’iniziativa, ove volta a perseguire quegli obiettivi di sostenibilità, formazione e sviluppo infrastrutturale che caratterizzano la categoria”.