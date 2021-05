Serie BKT. I risultati e la classifica dopo il 35esimo turno

PISA – Vincono tutte le squadre in lotta per la salvezza nel 35esimo turno del campionato di serie BKT. Deve ancora attendere per festeggiare la promozione l’Empoli capolista sconfitto (2-0) ad Ascoli.

Tutto riaperto nella lotta per la seconda posizione dopo la sconfitta del Lecce al Via del Mare nella gara con il Cittadella (1-3). Per l’ingresso nei playoff è bagarre. Il Monza con una doppietta di Balotelli espugna l’Arechi di Salerno. Il Brescia torna al successo. Il Venezia regola il Chievo che rimane all’ottavo posto. Il Pisa dice addio ai sogni play off e deve guardarsi alle spalle. Retrocede la Virtus Entella dopo la sconfitta contro il Vicenza (2-1).

I RISULTATI DOPO IL 35ESIMO TURNO

Brescia – Spal 3-1

Cremonese – Reggina 1-1

Reggiana – Pordenone 1-0

Frosinone – PISA 3-1

Cosenza – Pescara 3-0

Salernitana – Monza 1-3

Entella – Vicenza 1-2

Ascoli – Empoli 2-0

Lecce – Cittadella 1-3

Venezia – Chievo Verona 3-1

LA NUOVA CLASSIFICA

Empoli punti 67

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 58

Venezia 56

Cittadella 53

Spal 50

Chievo Verona 49

Reggina 48

Brescia 47

Cremonese, Vicenza, PISA 44

Frosinone 43

Pordenone 41

Ascoli 40

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 29

Entella 23