Serie BKT. La presentazione del ventisettesimo turno

PISA – La serie BKT scende in campo nel turno infrasettimanale di martedì 3 marzo. Nel ventisettesimo turno la capolista Benevento fa visita al Perugia in piena crisi e reduce dal ritiro di Cascio dopo la sconfitta contro il Pisa.

di Antonio Tognoli

Il Frosinone, secondo in graduatoria testerà le residue speranze di salvezza del Livorno all’Armando Picchi, prima del derby contro il Pisa, il quale farà visita al Crotone di Giovannino Stroppa. In chiave salvezza il Cosenza chiede strada al Cittadella, mentre la Cremonese se vuol sperare di uscire dai bassifondi della classifica deve andare a punti a fronte di un Empoli arrabbiato dalla prima sconfitta della gestione Marino. Il posticipo di mercoledì fra Ascoli e Chievo è la sfida fra due squadre ferite dalle sconfitte patite per mano di Pescara e Livorno. Chiudono il quadro Pordenone -Juve Stabia, Salernitana – Venezia e Trapani – Entella

Le gare della 27esima giornata martedì 3 marzo ore 21

Cosenza – Cittadella

Cremonese – Empoli

Crotone – PISA

Livorno – Frosinone

Perugia – Benevento

Pordenone – Juve Stabia

Salernitana – Venezia

Trapani – Virtus Entella

Ascoli – Chievo Verona mercoledì 4 marzo ore 18.50

Spezia – Pescara

LA CLASSIFICA

Benevento punti 63

Frosinone 46

Crotone 43

Spezia 41

Cittadella 40

Salernitana, Pordenone 39

Chievo Verona 37

Empoli 36

Pescara, Entella 35

PISA SC, Perugia, Juve Stabia 33

Venezia 32

Ascoli 31

Cremonese 27

Cosenza 24

Trapani 21

Livorno 17