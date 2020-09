Serie BKT. Le date della stagione 20-21

PISA – ​​L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021 per permettere la disputa dei playoff e playout primo del ritiro delle nazionali.

Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile. Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità: in campo il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio poi si ritornerà in campo il 16.

Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni. Otto gli infrasettimanali.

Inizio Campionato (prima giornata) Sabato 26.09.2020



Turni infrasettimanali

Martedì 20.10.2020

Martedì 15.12.2020

Martedì 22.12.2020

Mercoledì 30.12.2020

Martedì 09.02.2021

Martedì 02.03.2021

Martedì 16.03.2021

Martedì 20.04.2021



Soste Sabato-Domenica 10-11.10.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 14-15.11.2020 (gare nazionali)

Sabato-Domenica 09-10.01.2021

Sabato-Domenica 27-28.03.2021 (gare nazionali)



Fine Campionato (ultima giornata) Venerdì 07.05.2021

La prima giornata sarà aperta, come da tradizione, dalla gara inaugurale che si giocherà, in anticipo, venerdì 25 settembre

2020, in orario serale;



La 15ª, 16ª e 17ª giornata di andata si disputeranno, rispettivamente, domenica 27 e mercoledì 30 dicembre 2020 e

domenica 3 gennaio 2021.

La 12ª e 13ª giornata di ritorno (turni pasquali) si disputeranno rispettivamente giovedì 1 e lunedì 5 aprile 2021 (festivo).