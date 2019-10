Serie BKT. Le quote di BetFlag della settima giornata

PISA – Anche tra i cadetti è conto alla rovescia per le partite della settima giornata che sicuramente riserverà, c’è da scommetterlo, tante sorprese. E’ il fascino della B. Sabato alle 15 si gioca per i quartieri alti della classifica con il Crotone che ospita un Entella che sta segnando il passo dopo un avvio di stagione scoppiettante.

Le quote BetFlag

Giustificato l’1 a 1,75 sulla lavagna di BetFlag che banca l’X a 3,45 e il 2 a 4,85. Differenti i moltiplicatori per gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,35, l’X a 2,10 e il 2 a 5,25. Popolare la doppia chance 1X a 1,10, che arrotonda a 1,50 per l’X2 e 1,62 per l’12. La capolista Empoli, invece, sarà impegnata nella non facile trasferta di Udine contro il Pordenone e il 2 particolarmente congruo a 2,35 ne sintetizza le difficoltà. Triplica la giocata l’1 e con l’X a 3,20. Si gioca anche in Under/ over con l’under 0,5 proposto a 9,25, a 1,05 l’over 0,5, a 3,05 l’under 1,5, a 1,30 l’over 1,5, a 1,70 l’under 2,5, a 2,00 l’over 2,5, a 1,25 l’under 3,5, a 3,40 l’over 3,5, a 1,08 l’under 4,5, a 6,25 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e a 9,25 l’over 5,5. Sempre alle 15, uno Spezia che non sa più vincere farà gli onori di casa ad un Benevento reduce da due pareggi consecutivi comunque a ridosso delle prime della classe. Sanniti favoriti ma non troppo con il 2 a 2,45, vicino all’1 a 2,80 e con l’X a 3,20. Per la somma goal quella pari a 0 paga per 9,75, quella pari a 1 per 4,45, quella pari a 2 per 3,30, quella pari a 3 per 4,00, quella pari o superiore a 4 per 5,75. Un Trapani che ha cominciato a far punti dopo un avvio di stagione disastroso ospita la Juve Stabia, un solo punto in sei giornata e mesta cenerentola del torneo. Non una gara a senso unico e che può nascondere non poche insidie per entrambe le contendenti riassunte dall’1 a 2,10, X a 3,15 e 2 a 3,60. Tra i risultati esatti a tripla cifra il 2 – 4 e l’1 – 4 a 100,00, a 125,00 lo 0 – 4 e il 4 – 3 ed a 150,00 il 3 – 4.

Domenica si riprende alle 15 con Cremonese – Cittadella. Avversario tignoso per i grigiorossi che in casa non hanno mai vinto contro i rivali che hanno sempre fatto punti allo Zini, cinque pareggi e due vittorie. Il fattore campo abbassa la quota dell’1 a 2,15, che diventa 3,25 per l’X e arrotonda a 3,40 per il 2. Si scommette anche in multigoal con il sì del multigoal da 1 a 2 offerto a 2,05, a 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,65 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 9,50 il sì del multigoal il sì del multigoal da 5 a 6 ed a 24,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. Sempre alle 15, Un Frosinone che non ti aspetti, appena cinque punti in classifica e da quattro turni a secco di vittorie, farà visita ad una Salernitana meritatamente seconda in classifica. Per la bandiera delle scommesse è gara da tripla con l’1 a 2,75, l’X a 3,10 e il 2 a 2,60. Lunga la lista dei probabili marcatori che potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara con Ciano a 2,40, Jallow, Trotta, Dionisi e Djuric a 2,45, Giannetti e Citro a 2,70, Novakovic a 2,95 e Cerci a 3,00.

In serata, alle 21, partita molto delicata e sentita in campo e fuori campo tra Ascoli e Pescara. Bianconeri favoriti ma avversario da prendere con le pinze a secco di successi da ben tre turni. Per BetFlag 1 suggerito a 2,15, non certo a ridosso dell’X a 3,30 e con il 2 a 3,35. Per il metodo del primo goal quello su punizione è indicato a 13,00, quello su rigore a 9,00, quello su autorete a 25,00, quello su colpo di testa a 6,00, quello su tiro a 1,60 ed a 10,50 con nessun goal.