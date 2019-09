Serie BKT, le quote di BetFlag. La vittoria a Venezia a 3.10

PISA – Dieci partite plasmate su quattro giorno, è un weekend lungo il prossimo per la serie B che torna in campo, dopo il turno infrasettimanale, per disputare le gare della sesta giornata.

Da tripla anche Juve Stabia – Cittadella in campo sabato alle 15. Per la bandiera delle scommesse 1 a 2,65 a ridosso del 2 a 2,70 e con l’X a 3,10. Più congruo la somma goal 0 a 8,50, che diventa 4,10 per la somma goal pari a 1, a 3,20 la somma goal pari a 2, a 4,10 la somma goal pari a 3, a 6,25 la somma goal pari a 4 e a 6,50 la somma goal superiore a 4. Il fattore campo condiziona parzialmente gli esiti di Venezia – Pisa dove l’1 è offerto a 2,40, distante ma non troppo dal 2 a 3,10 e con l’X a 3,05. E non solo, a 8,00 il risultato esatto 0 – 0, a 5,50 l’1 – 1, a 10,00 il 2 – 0, a 20,00 il 3 – 1, a 35,00 il 3 – 2, a 11,00 l’1 – 2, a 75,00 il 2 – 4 e a 150,00 il 3 – 4. A seguire alle 18, il match clou della giornata è tra Empoli e Perugia. Appaiate in classifica a undici punti ed entrambe imbattute testeranno le proprie ambizioni. La lavagna favorisce la formazione di casa il cui successo moltiplica la giocata per 1,90, lontano dal 3,35 dell’X e dal 2 a 3,95. Quasi a doppia cifra l’under 0,5 a 9,75, rasoterra a 1,05 l’over 0,5, a 3,15 l’under 3,15, a 1,30 l’over 1,5, a 1,75 l’under 2,5, a 1,95 l’over 2,5, a 1,30 l’under 3,5, a 3,25 l’over 3,5, a 1,09 l’under 4,5, a 5,75 l’over 4,5, a 1,02 l’under 5,5 e a 9,00 l’over 5,5.

Domenica si riprende alle 15 con un’altra partita interessante che coinvolge due compagini di alta classifica il Benevento ed un’Entella che sembra aver perso lo smalto di avvio di stagione. Per BetFlag sanniti col vento in poppa e 1 a 1,65, che diventa 3,65 per l’X e 5,50 per il 2. Il sì del multigoal da 1 a 2 è indicato a 2,05, a 2,00 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,65 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,50 il sì del multigoal da 4 a 5, a 9,50 il sì del multigoal da 5 a 6 e a 24,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. In serata, alle 21, una Salernitana da temere farà visita ad un Livorno tornato a muovere la classifica dopo le tre sconfitte di avvio di stagione. Il fattore campo favorisce i padroni di casa ma 1 alto a 2,30, con l’X a 3,05 e il 2 a 3,25. Possibile la scommessa anche sul minuto del primo goal: a 3,35 dal 1° al 15°, a 4,00 dal 16° al 30°, a 4,95 dal 31° alla fine del primo tempo, a 7,50 dal 45° al 60°, a 10,25 dal 61° al 75°, al 12,50 dal 76° alla fine del secondo tempo e a 7,50 senza alcun goal.

Lunedì sera, alle 21, a completare la griglia delle partite della sesta giornata Cremonese – Ascoli. Trasferta difficile per la capolista bianconera con un 2 eloquente a 3,20, così come l’X e un 1 a 2,25. Tra i possibili marcatori Ciofani e Ardemagni a 2,75, a 3,20 Rosetti e Ceravolo, a 3,25 Palombi, a 3,50 Da Cruz, Chajia, Piccolo e Scamacca.