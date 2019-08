Serie BKT. Le quote BetFleg. Il pari al “Menti” di Castellammare triplica la giocata

PISA – Archiviato il pareggio tra Chievo ed Empoli nell’anticipo del venerdì, la serie B si appresta a scendere in campo in due giorni di attese e di conferme.

Sabato è Spezia – Crotone la prima gara della giornata con i liguri reduci da un esordio scoppiettante in trasferta con il Cittadella. Padroni di casa favoriti ma 1 alto a 2,00 che sintetizza le difficoltà contro un avversario ostico, con l’X a 3,25 e il 2 a 3,80. Tra i risultati esatti è offerto a 9,00 il 2 – 0, a 8,75 il 2 – 1, a 16,00 il 3 – 1, lo 0 – 2 a 17,00, l’1 – 3 a 33,00e il 2 – 2 a 15,00. Sempre alle 18,00 fischio d’inizio per Benevento – Cittadella. Locali favoriti sulla lavagna della bandiera delle scommesse che banca l’1 a 1,75, l’X a 3,40 e il 2 a 4,70. Ed inoltre, la somma goal pari a 0 moltiplica per 8,75, la somma goal pari a 1 a 4,10, la somma goal pari a 2 per 3,20, la somma goal pari a 3 per 4,05, la somma goal pari a 4 per 6,25 e la somma goal oltre 4 per 6,50. In serata, alle 21, tra le altre gare riflettori accesi su Livorno – Perugia con gli ospiti in cerca di conferme dopo il successo di misura con il Chievo: 1 alto a 2,65, ma 2 non troppo distante a 2,75 con l’X a 3,05. Ed inoltre, a 8,00 l’under 05, a 1,07 l’over 0,5, a 2,80 l’under 1,5, a 1,35 l’over 1,5, a 1,60 l’under 2,5, a 2,15 l’over 2,5, a 1,22 l’under 3,5, a 3,75 l’over 3,5, a 1,06 l’under 4,5, a 6,75 l’over 4,5, a 1,01 l’under 5,5 e a 9,75 l’over 5,5. Alle 21 è sfida tra Braglia e Ventura in Cosenza – Salernitana. Per la bandiera delle scommesse il fattore ambientale può incidere sul risultato finale e suggerisce l’1 a 2,35, l’X a 3,05 e il 2 a 3,20. Per le giocate in multigoal a 1,95 il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,00 il multigoal da 2 a 3, a 2,80 il multigoal da 3 a 4, a 5,00 il multigoal da 4 a 5, a 11,00 il multigoal da 5 a 6, a 26,00 il multigoal superiore a 7.

Domenica tre le gare in programma. Si comincia alle 18 con Pescara – Pordenone con l’1 degli abruzzesi che raddoppia la posta, l’X è indicato a 3,30 e il 2 a 3,75. In contemporanea la Juve Stabia ospita il Pisa con l’1 alto a 2,15, l’X che triplica la giocata e il 2 che arrotonda a 3,65. In serata, alle 21, riflettori accesi su Frosinone – Ascoli. Padroni di casa largamente avanti nel pronostico con l’1 a 1,75, quota che raddoppia a 3,40 per l’X e con il 2 a 4,70.