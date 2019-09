Serie BKT. L’Empoli schianta il Perugia e vola solitario in vetta. Risultati, marcatori e classifica

PISA – Con una netta vittoria per 3-0 sul Perugia l’Empoli vola in testa alla classifica in solitario. Una settimana da leoni per la squadra di mister Bucchi che dopo il successo nel derby contro il Pisa si conferma una delle squadre più forti del campionato. Per il Perugia prossimo avversario del Pisa venerdì 4 ottobre al “Curi” alle ore 21 più di un passo indietro.

I risultati e i marcatori della sesta giornata del campionato di serie BKT

Pescara – Crotone 0-3 17′ e 55′ Benali (C), 86′ Crociata (C)

Frosinone-Cosenza 1-1 24′ Ciano rig. (F), 50′ Carretta (C)



Juve Stabia-Cittadella 0-1 Diaw 64′

Venezia-Pisa 1-1 33′ Lisi 39′ Pinato (aut.)

Empoli-Perugia 3-0 10′ Frattesi (E), 13′ e 65′ Mancuso (E)

Domenica 29 settembre

Chievo-Pordenone (ore 15)

Benevento-Virtus Entella (ore 15)

Spezia-Trapani (ore 15)

Livorno-Salernitana (ore 21)

Lunedì 30 settembre

Cremonese-Ascoli (ore 21)

LA NUOVA CLASSIFICA

Empoli 14

Ascoli 12

Benevento 11

Perugia 11

Crotone 11

Virtus Entella 10

Salernitana 10

Pisa 9

Cittadella 9

Venezia 8

Pescara 7

Pordenone 7

Cremonese 7

Chievo Verona 6

Frosinone 5

Spezia 4

Livorno 4

Cosenza 3

Juve Stabia 1

Trapani 1