Serie BKT. Monza – Vicenza rinviata per Covid-19

PISA – Monza-Vicenza rinviata a data da destinarsi. La gara era in programma sabato 17 ottobre.

Lo ha annunciato la Lega Serie B con un comunicato dopo la richiesta del club lombardo in seguito ai nove casi di positività tra giocatori (sette) e membri dello staff (due). Secondo le nuove regole in caso di contagi nel campionato cadetto, la squadra allenata da Brocchi avrebbe potuto scendere in campo avendo comunque a disposizione il numero corretto di giocatori. Tutte le società hanno la facoltà di chiedere il rinvio. E così è stato.