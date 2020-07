Serie BKT. Pisa – Trapani 2-1 38′ Vido, 55′ Lisi, 57′ Kupisz

PISA – Il Pisa Sc è in campo all’Arena nella sdida al Trapani di mister Fabrizio Castori

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo che deve rinunciare a Soddimo squalificato schiera il Pisa in campo con un 4-3-1-2. Davanti a Gori ci sono Caracciolo e Varnier con Birindelli e Lisi schierati esterni di difesa. Centrocampo formato da Marin, De Vitis e Pinato. Siega funge da trequartista un oasso indietro rispetto alle due punte Vido e Marconi. Fabrizio Castori schiera il Trapani con un 3-5-2. Momento felice per i siciliani sul campo, che di per contro stanno attraversando un non felice momento societario. Nel riscaldamento di fa male Pettinari che deve lasciare il posto a Piszcek. Sempre nel riscaldamento paura per una pallonata ad Aureliano Nardini, il mitico “Vocina” subito soccorso dai sanitari nerazzurri.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Trapani in completo bianco. La prima azione da gol é nerazzurra. Cross di Pinato da sinistra per la testa di Marconi che termina di poco a lato. Poco piu tardi ci prova anche Marin dai venti metri ma il suo rasoterra termina sul fondo. Nel Trapani viene ammonito Buongiorno. Ma è ancora il Pisa ad essere pericoloso con una bella azione conclusa con l’ingresso in area di Birindelli che va giù, ma l’arbitro lascia correre. Al minuto 26 ennesima grande azione di Lisi che dalla sinistra opera il cross per la testa di Marconi, palla alta. La risposta del Trapani è affidata a Piszcek che si invola verso Gori dopo un liscio difensivo di Caracciolo, ma per fortuna del Pisa la mira del giocatore del Trapani è alta. Il Pisa cerca di dare intensità al match. Ci prova Marin, ma Carnesecchi blocca a terra. I nerazzurri trovano il gol al minuto 38′: sponda di Marconi per Vido che all’interno dell’area con il destro fa secco il portiere siciliano: 1-0. Pisa meritatamente in vantaggio sull’asse Marconi – Vido. Molto bravo Marconi nell’agganciare la sfera, proteggerla e servire con lucidità il suo compagno di reparto. Gran gol e azione di ottima fattura dei nostri due attaccanti. Il Trapani è stordito. Pinato serve ancora Lisi che questa volta effettua un cross troppo debole facilmente respinto dalla difesa siciliana. Il Pisa chiude all’attacco la prima frazione. Coulibaly finisce sul taccuino dei cattivi per una trattenuta su Vido. La prima frazione si chiude con il Pisa in vantaggio per 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa mister Castori lascia negli spogliatoi il pisano Luperini ed inserisce Colpani. La gara assume subito buoni ritmi anche nella ripresa. Coulibaly già ammonito è da arancione su Marin. L’arbitro lo grazia. Il Pisa però trova

PISA – TRAPANI 2-1

PISA SC (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Varnier, Lisi; Pinato, De Vitis, Marin; Siega; Marconi, Vido. A disp. Perilli, Dekic; Ingrosso, Pisano, Fischer, Meroni, Benedetti, Pompetti, Gucher, Minesso, Fabbro, Moscardelli. All. Luca D’Angelo.

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi; Buongiorno, Pagliarulo, Scognamillo; Kupisz, Luperini (46′ Colpani), Coulibaly, Taugordeau, Fornasier; Piszcek, Dalmonte. A disp. Kastrati, Stancampiano; Ben David, Aloi, Pirrello, Scaglia, Grillo, Evacuo, Filì, Fornasier, Jakimovski, Odjer. All. Fabrizio Castori.

ARBITRO: Robilotta (Ass. Miele-Marchi – Quarto uomo Marini)

RETI: 38′ Vido (P), 55′ Lisi (P), 57′ Kupisz (T)

NOTE: Serata calda, terreno in perfette condizioni. Ammonito Buongiorno, Coulibaly, Siega, Marconi, Scognamillo. Angoli 0-1. Rec pt 0′.