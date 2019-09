Serie BKT, il programma della quinta giornata

PISA – Si torna in campo nel campionato di serie BKT per la quinta giornata, primo turno infrasettimanale della stagione. In campo tutti alle ore 21 eccezion fatta per Trapani – Cremonese che inizierà alle ore 19 al “Provinciale”.

ore 19

Trapani-Cremonese

ore 21

Ascoli – Spezia

Cittadella – Pescara

Cosenza – Livorno

Crotone – Juve Stabia

Entella – Venezia

Perugia – Frosinone

Pisa – Empoli

Pordenone – Benevento

Salernitana – Chievo

LA CLASSIFICA

Benevento 10

Virtus Entella 10

Ascoli 9

Salernitana 9

Pisa Sc 8

Perugia 8

Empoli 8

Pescara 7

Pordenone 6

Cremonese 6

Chievo Verona 5

Crotone 5

Spezia 4

Venezia 4

Frosinone 4

Livorno 3

Cittadella 3

Cosenza 1

Juve Stabia 1

Trapani 0