Serie BKT: risultati, classifica e marcatori

PISA – La “manita” del Benevento al Trapani (5-0) fa volare la squadra di Inzaghi al primo posto a più nove dal Cittadella che questa volta non fallisce l’occasione e aggancia il secondo posto dopo il 4-3 alla Salernitana.

di Antonio Tognoli

Nel quindicesimo turno di serie BKT anche il Chievo dopo il successo sulla Cremonese (1-0) firmato Di Noia si rilancia così come il nuovo Empoli di Roberto Muzzi che esordisce con un successo in rimonta su un buon Ascoli che era passato in vantaggio con Brosco. Poi Balkovec e La Gumina in pieno recupero hanno ribaltato tutto.

Nelle altre sfide di giornata il Pescara si fa rimontare dal Venezia. La squadra di Zauri in vantaggio di 2-0 hanno un calo nei minuti finali e si fanno raggiungere dai lagunari sul 2-2.

Perde ancora il Livorno che al Picco di Spezia (che compiva per l’occasione 100 anni) torna con un pesante 2-0 firmato Ragusa e Mastinu ma soprattutto con un ultimo posto a quota 11 che inizia a farsi pesante.

I risultati della quindicesima giornata

Benevento – Trapani 5-0 10′ Coda, 32′, 82′, 88′ Viola, 79′ Sau

Cittadella – Salernitana 4-3 21′ Djuric, 29′ e 42′ Diaw, 31′ Benedetti, 70′ D’Urso, 78′ Giannetti, 81’Kiyine (rig.)

Empoli – Ascoli 2-1 24′ Brosco, 57′ Balkovec, 93′ La Gumina

Pescara – Venezia 2-2 11′ Galano, 48′ Machin, 70′ aut. Kastrati, 89′ Aramu

Spezia – Livorno 2-0 33′ Ragusa, 74′ Mastinu

Chievo – Cremonese 1-0 48′ Di Noia

Juve Stabia – Frosinone Dom ore 15

PISA – Virtus Entella Dom ore 15

Pordenone – Crotone Dom ore 21

Perugia – Cosenza Lun ore 21

LA CLASSIFICA

Benevento punti 34

Cittadella 25

Chievo 24

Pordenone, Perugia, Crotone 22

Pescara, Empoli, Ascoli 21

PISA, Frosinone 20

Salernitana, Spezia, Entella 19

Venezia 18

Cremonese 17

Juve Stabia 14

Cosenza, Trapani 13

Livorno 11