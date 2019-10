Serie BKT. I risultati, marcatori e classifica dopo la settima giornata. Benevento al comando

PISA – La serie BKT torna in campo fra sabato e domenica. Ecco i risultati e i marcatori e la nuova classifica dopo la settima giornata.

Venerdì 4 ottobre 2019

Ore 21

Perugia – Pisa 1-0 33′ Iemmello

Sabato 5 ottobre ore 15

Cosenza Venezia 1-1 21′ Riviere (C), 78′ rig. Montalto (V)

Crotone Entella 3-1 27′ Simy (C), 38′ Simy (C), 63′ Crociata (C), 78′ De Luca (E)

Livorno Chievo 3-4 6′ Marsura (L), 7′ Pucciarelli (C), 25′ Marras (L), 31′ Marsura (L), 54′ Meggiorini (C), 58′ rig. Meggiorini (C), 89′ Segre (C)

Pordenone Empoli 2-0 15′ rig. Burrai (P), 40′ Pobega (P)

Spezia Benevento 0-1 91′ rig. Tello (B)

Trapani Juve Stabia 1-0 – 20′ Taugourdeau (T)

Domenica 6 ottobre ore 15

Cremonese – Cittadella

Salernitana – Frosinone

ore 21

Ascoli-Pescara

LA NUOVA CLASSIFICA

Benevento punti 15

Empoli, Crotone, Perugia 14

Salernitana 13

Ascoli 12

Entella, Pordenone 11

Cremonese, Chievo 10

Pisa, Cittadella, Venezia 9

Pescara 7

Frosinone 5

Spezia, Livorno, Trapani, Cosenza 4

Juve Stabia 1